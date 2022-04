Hakim BEN AMAR

Bonjour,

Je m'appelle Hakim Benamar, 29 ans, originaire de Joigny (89). J'y ai fait toutes mes études dans une branche Automobile (BEP, BAC PRO et BTS AVA- Après ventes automobile).

Ces études m'ont permis de me familiariser avec les diverses technologies automobile et de d'étudier de nombreux domaines (Mécanique, électricité, hydraulique, électronique, etc...), mais aussi de développer un esprit d'analyse et de diagnostic.



Suite à l'obtention de mon BTS, j'ai effectué quelques missions en tant que hôte automobile pour Renault dont le salon de l'automobile à Paris en 2010. J'ai ensuite été Technicien de validation pour un sous-traitant de PSA PEUGEOT CITROEN.

J'avais pour mission de contrôler l'outil de diagnostic DIAGBOX (communément appelé la valise).

Il y avait toute une phase de validation, d'analyse d'anomalie, création de dossier d'anomalie et de contrôle.

J'ai également eu l'occasion d'aller sur de multiples usines PSA pour tester Diagbox sur les véhicules en bout de chaîne (Rennes, Sochaux, Mulhouse, Poissy).

Cette mission m'a beaucoup plu et était très instructive, elle a malheureusement du prendre fin en décembre 2013 suite à la perte des contrats.



J'ai ensuite été redirigé sur une autre mission. J'ai été muté en région toulousaine pour effectuer un poste de rédacteur- préparateur technique aéronautique pour un sous-traitant d'AIRBUS dans l'ingénierie documentaire.

Le poste consistait à mettre à jour un catalogue de pièces illustrés (IPC) pour l'Airbus A350 ATA91, je devais analyser une liasses de documents techniques et voir les évolutions qu'il avait à effectuer sur les plans pour un avion impacté (MSN)

J'ai utilisé plusieurs logiciel propre à AIRBUS dont SAP, IBM, Product View, VPM, PRIMES , Plan 3D etc...

Cette mission a été très instructive et m'a également permis de découvrir le domaine de l'aéronautique.

Elle a dû prendre fin suite à une forte augmentation d'effectifs de sous-traitant de rang deux.



J'ai été en formation QLS (inspecteur qualité aéronautique) de mars 2017 jusqu'à Juillet 2017.

Cette formation m'a permis de me familiariser avec les procédures et normes de qualité AIRBUS, elle m'a permis également d'enrichir mes connaissances en aéronautique.

J'ai obtenu le CQPM inspecteur qualité aéronautique (07/2017)

Je suis donc en recherche d'emploi en tant qu'inspecteur qualité aéronautique.

Je suis curieux de nature et j'adore découvrir de nouveaux domaines.



Si vous avez des opportunités qui pourraient correspondre à mon profil, n'hésitez pas à me contacter



Merci de votre attention



M. Benamar Hakim



Mes compétences :

R&D

Analyse technique

Systèmes automobile

Bureau d'études

Logiciel embarqué

Analyse de données

Préparateur Technique aéronautique

Normes rédactionnelles

Logiciel documentaire

Aisance relationelle

Recherche documentaire

Rédaction technique

Simulateur

Simulink

Documentation technique

Test

Jira

Test logiciel

Diagbox

Diagnostic technique

Accueil du public

Lecture de plan

SAP

Aéronautique

Automobile