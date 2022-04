Clément SARROT

Je suis actuellement en charge du développement de nouveaux outils d'analyse et de reporting sur l'activité de Deloitte pour la France, ainsi que de projets à plus long terme concernant par exemple l'analyse et suivi des comptes clés et la projection budgétaire de la firme.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Visual Basic

CRM analytique

Microsoft Office

Audit

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Internet Explorer

LexisNexis

Fund Administration

Consolidations

Asset Allocation

Adobe Acrobat

Reporting

Analyse de données