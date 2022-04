Clément SCHWARZ

Jeune chef de projet / webmaster, je serais en mesure d'analyser vos besoins et de vous conseiller pour concevoir votre site internet qui, couplé à sa stratégie de communication, vous permettra d'atteindre les membres de votre communauté ainsi que d'améliorer votre notoriété.



Curieux, motivé et autonome, je suis capable de travailler seul ou en équipe dans ces domaines de compétences:



GESTION DE PROJETS

- Management de projets et d’équipes, accompagnement client

- Suivi de production, contrôle qualité, mise en ligne

- Audit de l'existant et analyse des besoins, recommandation stratégique

- Elaboration de cahiers des charges, de spécifications...



WEB

- Conception, wireframing

- Stratégies social media (SMM)

- Référencement naturel (SEO)

- Webmarketing (e-mailing), mesure d'audience et reportings

- Webdesign et ergonomie

- Expertise technique (intégration, développement) : HTML, CSS, PHP, MySQL, CMS (WordPress, Drupal, Prestashop)

- Gestion de noms de domaine, solutions d'hébergement



Mes compétences :

Gestion de projet web

Stratégie digitale

Développement web

Content Management System

Conception

Référencement naturel