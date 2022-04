Juliette TOMASETTI

COMMUNICATION - MUSIQUE - CONCERTS - RELATIONS PRESSE



::: Compétences : Communication, relations publiques et relations presse, organisation d’événements mise en place de partenariats.



::: Plan de Communication

Etudes préalables (définition des objectifs, stratégie générale, moyens, spécificités et calendriers)

Plan de communication (cibles, objectifs, positionnement, stratégie créative)



::: Relations presse

Identification des cibles presse prioritaires et secondaires

Conception et rédaction des dossiers et communiqués de presse, contenus, biographies ...

Suivi des actions presse

Analyses des retombées presse

Animation des réseaux sociaux



::: Intervenante à l'Université de Franche-Comté

Licence pro MOSEL (Marketing et communication des Organisations du Spectacle, de l'Evénementiel et des Loisirs ) Relations presse / Stratégie et Plan de communication / Communication de crise / Réseaux Sociaux



::: Partenariats

Développement de partenariats, recherches et conventions de mécénats, (...)



Mes compétences :

Communication

communication presse

Musique

Presse

Community management