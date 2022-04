Clément SEGARRA

8 ans d'expérience en industrie dans la réalisation et la gestion d'études et de projets mécaniques.

Logiciels : Excel, Word, Powerpoint

CAO-DAO : SOLIDWORKS et TOPSOLID



Travail en autonomie au sein d'équipe projet de la conception à la réalisation de nouveaux produits et outillages de fabrications pour transformation de plastique par extrusion et thermoformage (grande série).

En contact direct avec les sous-traitants et agents de production, je prends les décisions nécessaires à la bonne avancée des projets en tenant compte des différentes contraintes (coût, délais, production,...).

J'anime les réunions projets et assure le suivi.

Au sein du service R&D je travaille sur des projets stratégiques avec dépôts de brevets et enveloppe soleau.

Encadrement ponctuel de dessinateur, mécanicien-monteur, et personnel de production pour éssais industriels.





Au cours de mes missions, j'ai travaillé sur la conception de :

- outillage de découpe (usinage de précision, hydraulique de puissance, pneumatique, électrique)

- extrusion de Polystyrène Expansé (etude vis sans fin et filière annulaire/plate)

- nouveau produit (design)

- outillage de thermoformage (CAO surfacique)

- process automatisé (robot manipulateur, mécanique générale, implantation de machine)

- machine d'enroulage, déroulage de film (mécanique générale)

- passerelle, trémie, cuve



Mes compétences :

Conception

Dessinateur

Dessinateur projeteur

Mécanique

Microsoft Works

Process

Projeteur

Solid Works

SolidWorks

TopSolid