Guillaume FABRE

Métrologue d'expérience, je suis issu du milieu mécanique avec une formation scientifique de base.



J’apporte +10 années d’expérience en contrôle métrologique, depuis la recherche et développement jusqu’à l’industrialisation et la vie série de composants et ensembles.



Expert métier, mes compétences scolaires, techniques et acquises sont des leviers incontournables à l'entreprise de demain.



Curieux mais réfléchi, compréhensif mais rigoureux, je ne laisse pas indifférent.



A Bientôt !



Mes compétences :

Aéronautique

Automobile

Automotive

Cotation

Cryogénie

Distribution

Etalonnage

Etancheite

Fonderie

horlogerie

Hydraulique

Industrialisation

Injection plastique

Management

Management qualité

Médical

Métrologie

MMT

Nautisme

Nucléaire

Outillages

Pneumatique

Qualité

Soudure

SOUS TRAITANTS

spatial

Technique

Tolerancement

Tôlerie

Usinage