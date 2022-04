Guillaume FABRE

Entré dans la vie active en 2001 dans le secteur bancaire, j' ai effectué des missions me permettant d'aborder les problématiques de suivi des clientèles de particuliers (gestion privée), professionnels (directeur d'agence) et entreprises (chargé d'affaires puis responsable de clientèle de 3 dpts) , de gestion d'une équipe de collaborateurs commerciaux et administratifs, de gestion des risques opérationnels.



Mes compétences :

Réactivité

Sens commercial

Autonomie

Initiative