Clement SIBAUD

Clément SIBAUD 24 ans Passionné par la préservation de l’environnement ainsi que par la préservation de la faune



Actuellement en poste au seins de l'Association A.R.C.A.D.E.S, en temps qu'Assistant Développeur Rurale a l’International,



Dans le Cadre d'un projet de création d'un éco village en Afrique francophone , plus exactement au Congo Brazzaville dans la ville de Madingo-Kayes a 44 Kilomètre de Pointe Noire Capitale économique du Pays.





Mes mission consisterons à :



• Assister le développeur rural dans la création et la gestion d’éco villages à l’international ;

• Participer aux activités agropastorales (agriculture et élevage) en lien avec les besoins des populations ;

• Participer à l’amélioration des conditions de vie des résidents de l’éco village ;

• Participer à l’entretien général des bâtiments et du matériel ;

• Conseiller, accompagner et former les ouvriers et certains acteurs locaux en commerce équitable et écotourisme ;

• Participer à la transformation et à la vente de produits ;

• Participer à l’organisation économique de l’éco village.







Mots clés :

- Eco village

-Eco tourisme

-Commerce équitable/Faire trade



http://www.arcades-green-business.com/