Clément SILLY

Suite à l'obtention de mon titre professionnel de Technicien Supérieur en Support Informatique, je souhaite continuer à m'investir et à faire carrière dans ce domaine.



Bilingue anglais, j'ai un grand sens du travail d'équipe ou en autonomie et de la communication. Habitué aux situations diverses grâce à mes expériences professionnelles passées, je sais garder mon calme en toutes circonstances afin de trouver la solution la plus adaptée aux problèmes qui me feraient face.





Mes compétences :

Cisco IOS

MDT

Active Directory + GPO

Windows server 2008 R2

Exchange 2010

Cisco CCNA

SharePointServer 2010

SCVMM

Exchange 2007

Windows XP / Vista / Seven

Investissement

Communication