Clément SIMON

Titulaire d'un BTS et d'une licence professionnelle dans le domaine du traitement de l'eau (AEP, EU et EI), deux années d'apprentissage au sein de l'unité technique eau du laboratoire d'analyse du ministère de la défense à toulon, un stage professionnel de 4 mois au sein d'une unité de traitement d'eau potable de la société du canal de provence.



Mes compétences :

Communication

Analyses de laboratoire et prélèvements

Organisation du travail

Sens de l'humour

Sens pratique

Capacité rédactionnelle/qualité de synthèse