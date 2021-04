Clément SIMON

- Motivé, autonome et esprit d'équipe.

- Compétences à former et animer une équipe.

- Partage ses envies et ses motivations pour aller de l'avant.

- Ouvert aux échanges constructifs, conseils et recommandations.

- Curieux et gourmand de connaissances.

- Goût pour la vente et l'animation ainsi que pour la communication.

- Sens des directives et des responsabilités.

- Très bon contact social en général.

- Acquisition rapide de l'aspect "pratique/technique", toujours prêt à apprendre.

- Bonne connaissance des secteurs multimédia, geek et pop culture.

- Création d'opportunités de liens et partenariats pour renforcer les forces de vente et la communication.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Illustrator

Adobe Premiere

Adobe Photoshop