Clément SIPIETER

Passionné, curieux et créatif,



je m'intéresse à l'intelligence artificielle depuis la fin de mon DUT informatique et je travaille actuellement en tant qu'ingénieur R&D sur l'interrogation de données en présence d'une ontologie. Nous représentons les connaissances d'un domaine sous forme de règles logiques (a - > b) et nous appliquons ensuite des algorithmes de raisonnement automatique afin de faire émerger de nouvelles connaissances d'un ensemble de données.



Site personnel : http://clement-sipieter.fr

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/clementsipieter



Mes compétences :

Bash

Java

Perl

C/C++

Ruby

Programmeur

C

Développeur

Php

C++

UML

MySQL

Data Mining

Struts 2

Hibernate

Scrum

Maven

OWL

SQL

RDF

Web sémantique

Intelligence artificielle

Datalog+

MapReduce

Constraint Satisfaction Problem

Rule Based Systems

Gestion des connaissances

NoSQL