Romain BASTIDE

Depuis bientôt 10 ans, j'ai fait de ma passion pour le developpement web un métier.



J'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs type de projet (Extranet / Intranet / Site vitrine / Site ecommerce), dans différents domaines (Luxe, Immobilier, ...).



Aujourd'hui, je souhaite naviguer vers de nouveaux horizons et proposer mon expertise. Je suis ouvert à toute opportunité.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Javascript

Lotusscript

XHTML

PHP

HTML5

Zend Framework

Solr

PostgreSQL

Zend Framework 2

LAMP