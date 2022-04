Clément SOULET

France EAU est spécialiste de la purification de l'eau pour les laboratoires et les applications industrielles.



Sur toute la France, nos ingénieurs élaborent votre solution de traitement d'eau en intégrant vos modes d'utilisation, vos besoins et contraintes, dans le souci perpétuel de vous proposer la solution la mieux adaptée et la plus économique.



Les laboratoires



Nous sommes distributeur exclusif de la marque PURITE renommée dans le monde entier. Nos appareils vous fournissent tous types de grades et de quantités d'eau purifiée. Nous répondons à tous vos besoins, allant des applications les plus simples et courantes aux plus exigeantes.



Les industries



Maîtrisant l'ensemble des techniques de traitement de l'eau, nous proposons aux sites industriels la solution adéquate grâce à des installations entièrement sur mesures si nécessaire, combinant la filtration, l'ultrafiltration, le traitement UV, l'osmose inverse et les résines échangeuses d'ions.



Les résines échangeuses d'ions



Grâce à sa station de régénération des résines, France EAU garantit la traçabilité de vos cylindres.

Nous proposons également pour des volumes de quelques centaines de litres, une régénération isolée de vos résines.



Les produits



Nos produits couvrent l'ensemble des étapes du traitement de l'eau.

En tant que fournisseur de solutions de purification d'eau, nous distribuons tous les produits correspondants : filtres, Lampes UV, membranes, accessoires, appareils de mesures.



Le service



Nos ingénieurs et techniciens vous conseillent et vous offrent un service rapide et un soutien réactif à tout moment.

Quels que soient votre demande ou votre besoin d'assistance, nos experts sont à votre disposition sur l'ensemble du territoire.





