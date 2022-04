Clement SOULET DE BRUGIERE

Depuis 2011 :

PANCOSMA (societe de fabrication d'additifs pour la nutrition animale)

Market Manager pour les gammes aromes et edulcorants



2007/2011 :

EUROROUP (cabinet de conseil en organisation et management)

Domaines de compétences :

- Appui au pilotage de projets (Planification, suivi des risques, reporting, conduite du changement)

- Réorganisation de structures Achats et Logistiques (Dimensionnement, organisation fonctionnelle, plans de mise en oeuvre)

- Audit et Business Planning



2006/2007 :

Institut National Agronomique de Paris-Grignon

3ème année spécialité Gestion de l’Innovation et des Performances dans les Entreprises du vivant (GIPE)



2005/2006 :

Année de stage long : Pays Bas / Argentine



2003/2005 :

Institut National Agronomique de Paris-Grignon

1ère et 2ème année d’école d’ingénieur



2001/2003 :

Lycée Sainte Geneviève - Versailles

classe préparatoire biologie (BCPST)



2001 :

Lycée Saint Joseph de Tivoli - Bordeaux

baccalauréat scientifique, mention très bien



Mes compétences :

Marketing

Consultant

Ingénieur

Chef de projet

Chef de produit

International