Ingénieur spécialisé en traitements de l'image et de la vidéo, je conçois des modules de vision industrielle et d'analyse dans les domaines suivants:

- Analyse et mesure biologique

- Reconnaissance de visages et d'émotions

- Suivi d'objets mobiles

- Détection et classification d'objets

- Comptage de personnes







Mes compétences :

Traitement d'images