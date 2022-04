Clément SUEL

Bonjour,



Si j' ai décidé d' integrer le CNPC de Pau( école de commercedu sport) c' est pour les valeurs et les opportunités futures véhiculées par cette organisation.

Etant un sportif polyvalent et un fan du sport en générale, le CNPC s ' est imposé chez moi comme étant une excellente alternative à la reprise de mes études.

Ayant travaillé dans divers secteurs du monde du travail depuis quelques années maintenant, je suis ainsi à la recherche d' une entreprise capable de mettre en avant mes compétences mais aussi de me permettre d' aller au terme de cette formation.

Ma determination, mon sens de l' auonomie et mon ambition sont ainsi mes principaux points forts.