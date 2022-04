Clément SURÉ

Bonjour,



Je suis titulaire d'un Master II en Banque Finance Assurance de l'Université Paris X, obtenu en 2009. J'ai eu l'opportunité au cours de mes études, de réaliser plusieurs stages: en analyse crédit au sein de Coface et Coface UK, mais aussi à la Banque de France en tant qu'assistant Analyste Financier.



Ma première vraie expérience professionnelle, après une année de césure, fut d'une année et demi chez Groupama Assurance Crédit, en tant qu'Arbitre/Analyste Crédit. Cette expérience dans la gestion de risque m'a permis de développer rigueur et précision en analyse financière. Mes missions n'étaient pas que purement techniques, je devais aussi gérer les relations avec les assurés (nos clients) et les acheteurs (les clients de nos clients) qui faisaient l'objet de mon analyse.



Toujours à la recherche d'innovation, je me suis lancé dans l'entrepreunariat avec un associé à la suite d'une idée venue d'Angleterre: le montage de pneus à domicile.

Création de Gomadom fin 2011 pour proposer la vente et le montage de pneumatiques à domicile ou sur lieu de travail (modèle Carglass).

Pour diverses raisons indépendantes de ma volonté, j'ai du cesser l'activité début 2013.



Après un an et demi d'une expérience en entrepreneuriat, j'ai retrouvé une activité salariée dans le milieu de la finance, avec une composante supplémentaire: le commercial. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine à l'Union Financière de France de Mars 2013 à Juin 2014, j'ai découvert un nouveau métier qui m'a permis de conjuguer deux facettes de ma personnalité qui sont importantes: l'écoute et la capacité d'analyse, qui sont des qualités indispensables pour effectuer un conseil efficace et répondre aux besoins de mes clients.



Malgré les divers bienfaits de ce métier, je demeure plus attiré par le domaine de la gestion du risque. Je trouve enfin un poste intéressant chez Brossette (Groupe Saint Gobain) en tant qu'Analyste Crédit en Aout 2014.

Ce nouveau challenge me permet de me confronter à la gestion du risque client "en direct" (pour le compte de Brossette directement et non pour celui d'un tiers). Ayant déjà un bagage analyste crédit assez étoffé, je m'adapte facilement à ce nouveau poste. La principale qualité qui en ressort est celle de la négociation. En effet, le poste d'analyste crédit Brossette, qui est associé à un binôme crédit manager, requiert une bonne dose de pédagogie, de capacité de vulgarisation et d'une volonté certaine de trouver une solution. Le service crédit étant une fonction support, nous étions très souvent confrontés aux services commerciaux afin de justifier nos positions.

Nous étions aussi chargés de mettre en place des garanties et de gérer certains aspects du recouvrement.



J'ai effectué ensuite plusieurs missions sur la fin 2015 et courant d'année 2016 :

Chargé de recouvrement, assistant chargé d'affaires professionnels en Banque et chargé de clientèle en affacturage.

Ces différentes expériences m'ont permis de découvrir de nouveaux secteurs d'activité et d'acquérir de nouvelles compétences en lien avec mon parcours. Malheureusement, ces deux années n'ont pas débouché sur un emploi stable et un poste qui me corresponde vraiment.



Je suis donc à la recherche d'un poste qui permette d'exploiter mes compétences en gestion du risque. Je cherche un emploi stable dans une société qui offre de réelles perspectives d'avenir. De par mes multiples expériences, je pense avoir un profil complet et polyvalent.

C'est pourquoi je cherche actuellement à me diriger vers un poste de Credit Manager, qui est pour moi la meilleure fonction dans un service financier lorsqu'il s'agit de la gestion du risque client.



Mes compétences :

Risk Manager

Analyste crédit

Analyste financier

Finance