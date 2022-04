Clément TANSENS

ACAVI est une société spécialisée en ressources humaines pour les entreprises dans les domaines des Sciences de la Vie, Chimie et Matériaux.



Avec une double expertise Scientifique et Ressources Humaines, ACAVI accompagne les entreprises dans leurs projets stratégiques et opérationnels en recrutement, évaluation et conseil.



Par une présence nationale au sein de nos bureaux à Lyon et Paris, et un partenariat Européen en Allemagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni, nous répondons à vos enjeux locaux et globaux.



Selon la taille de votre entreprise, Grand Groupe, ETI ou PME, notre objectif est d’apporter des solutions adaptées à chacun de vos besoins par nos trois offres de services : Recrutement, Evaluation, Conseil.



Mes compétences :

Analyse financière

Comptabilité générale

Microsoft Excel

Economie

Analyse stratégique

Microsoft Access