Juliette LECLERCQ-VERSTRAETE

Une ETI au service des ETI...



Notre cabinet, au sein de Segeco Consulting, comprend une équipe de 8 consultants dédiés aux ETI régionales et nationales.



Spécialistes des fonctions supports et industrielles, nous capitalisons sur notre connaissance approfondie des métiers et de leurs évolutions.



Domaines d’expertise



Cadres & Cadres Supérieurs

Nos Atouts

 Une expertise métier : Finance, SI&Digital, Production&Supply Chain et RH

 Une évaluation tripartite :

 Un consultant en recrutement

 Un expert métier

 Un psychologue

 Une forte séniorité du pôle chasse



Exemples de missions :

Finance : DAF, RAF, Contrôleur Financier, Auditeur…

SI&Digital : DSI, Chef de Projet Web, Digital Manager…

RH : RRH, DRH, Responsable Juridique, Responsable Paie…

Production & Supply Chain : Directeur Supply Chain, Responsable Amélioration Continue, Responsable de Production, Directeur de Site…



Commercial & Marketing

Nos Atouts

 Une capacité à pourvoir de nombreux postes en mode projet

 Un vivier de plus de 2000 candidats sur les fonctions commerciales

 Une expertise reconnue dans le secteur du négoce et de la distribution



Exemples de missions :

Commercial, Technico-Commercial, Chargé d’Affaires, Chef de Secteur, Responsable e-commerce, Manager Commercial, Directeur Commercial,…

Responsable Marketing, Responsable Communication Digital,…



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Gestion de la relation client

Gestion des compétences

Accompagnement RH

Triple Evaluation

Recrutement de profils commerciaux