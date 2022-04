Clément TAVAKKOLI

J'apporte des solutions aux entreprises pour optimiser leur réseau IT et diminuer leurs couts de fonctionnement (infrastructure, déploiement, gestion) tout en garantissant que leurs applications critiques pour le business sont toujours disponibles pour l'utilisateur final.

La mise en place de réseaux wifi complexes ainsi que le déploiement de solutions de sécurité sont également nos spécialités.

Ma démarche est de comprendre les enjeux, objectifs et contraintes de mes clients pour leur proposer la solution la plus adaptée à leur besoin/budget.

Nous avons un haut niveau de partenariat avec de grands constructeurs leaders comme Riverbed, Ipanema, Cisco, Fortinet...ce qui me permet d'avoir une approche globale autour de l'optimisation et la sécurité des réseaux.

N'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de discuter de votre projet.



Mes compétences :

Réactivité et esprit d'équipe

Négociation commerciale

Faculté d'adaptation

Price risk management

Présentations orales

Persévérance

Prospection

Vente

Export

Marketing

Communication

Informatique

Webmarketing

International

BtoB

Commerce