Clément TERRIEN

-Étudiant de deuxième année à l’École Atlantique de Commerce. Actuellement en stage de deuxième année jusqu'au 4 décembre chez MEDICASCREEN en tant que commercial sédentaire.



-Première année de l'Ecole Atlantique de Commerce validée avec 60/60 des crédits ECTS obtenus.



-3 mois effectués chez BNP Personal Finance en tant que conseiller clientèle du service recouvrement de crédit. Chargé du premier contact avec les clients en difficulté.



-Expérience dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients: Pour un groupe d'assurance international en tant que stagiaire chez "ANV insurances" à Barcelone avec des entretiens téléphoniques avec des clients étrangers en anglais et en espagnol.



-Cours de Techniques de Vente: Examen obtenu avec 14/20 et des compétences commerciales mises en avant par le jury.



-Mobilité et Autonomie : Je possède le Permis B et le Permis 125cc, je dispose de ma propre voiture et de mon propre appartement sur Nantes



-Expérience dans le relationnel: J'ai grandi puis travaillé dans un camping ce qui m'a apporté beaucoup sur le plan relationnel. J'aime être en contact avec le client, j'aime rencontrer de nouveaux clients mais également entretenir une relation avec ces derniers.



-Motivation: Le monde du commerce est un monde de défis passionnants à relever, j'attends d'avoir la chance d'avoir une vraie expérience en tant que commercial pour mettre à profit mes compétences acquises tout au long de mon parcours scolaire et professionnel. Je suis extrêmement motivé et impatient de contribuer au développement d'une entreprise.



Liens utiles:

-Mon CV:

https://drive.google.com/open?id=0BxfHlgDteiV5eEt1azdsUWQtMVE

-Rapport de stage chez ANV Barcelone:

https://drive.google.com/open?id=0BxfHlgDteiV5QzllSGZVUjFqLUE





Mes compétences :

Microsoft Office

Développement commercial

Restaurants

Relationnel

Gestion des stocks

Barman