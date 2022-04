Clément TERRIEN

C'est en 2007 que je débute mon apprentissage par un BEP MCIG au sein de l'imprimerie Norbert PLOT à Angers (49), en alternance avec le CFA des métiers de l'imprimerie à Nantes (44). Occupant un poste d'aide conducteur Offset, j'ai par la suite continué par un Bac Pro Production Imprimé dans la même imprimerie comme conducteur Offset machine complexe avec vernis. Après avoir obtenu mon Bac Pro avec mention Bien, ma soif de savoir ma naturellement poussé à découvrir un autre secteur de l'imprimerie. J'ai décidé de poursuivre ma formation en apprentissage par un BTS CIG option étude et réalisation de produit imprimé, chez TPG Packaging à Malville (44) .Occupant un poste de fabricant et aidant à la mise en place d'un ERP, j'ai découvert la complexité des imprimés de luxe. J'ai obtenu ce diplôme en finissant major de ma promotion. J'ai par la suite continué par un contrat de professionnalisation chez Volume Software (37) ,Editeur d'ERP pour les imprimeurs, Transformateurs et papetier. J'ai préparé un Diplôme Européen d'Etude Supérieur en Management et Industries Graphiques.

J'ai par ailleurs participé au concours des Olympiades des métiers (2011), et après avoir remporté les premières places en départementale et régionale, j'ai obtenu la quatrième place lors des finals nationale. Grâce à ces expériences, ma connaissances des process de labeur et de packaging me sont familier, La planification et la négociation le sont aussi. J'ai aussi été bénéficiaire des bourses Heidelberg et Imprifrance.



Aujourd'hui je suis chargé de l'élaboration des devis, des dossier de fabrication, du suivi du planning, de le relation client, du flashage des plaques, le suivi technique et colorimétrique des imprimés au sein de l'imprimerie Berger Bellepage, spécialisée dans l'impression rotative à Fort de France (972).







Mes compétences :

Chaîne graphique

Elaboration de devis

Colorimétrie

Utilisation de logiciels de PAO

Utilisation d'outils bureautiques

Norme qualité

Utilisation de logiciels de GPAO

Impression offset

Paramétrages et configurations

Développement produit

Gestion de flux

Technique de façonnage

Web to print

JDF

Édition

Impression labeur

Packaging

Doosier de fabrication

CTP

Rotative

Impositions