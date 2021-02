J’ai pu faire une parenthèse dans ma vie

professionnelle en tant que reporter-photographe

indépendant. Cette expérience m’a ouvert sur le social

et la créativité.

Maîtrisant les achats, la gestion financière et

l’encadrement du personnel, mes qualités se résument

en l’organisation, le travail et l’intégrité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Communication

Pilotage de la performance

Pilotage d'activité

Réseaux sociaux

Conduite du changement