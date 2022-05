Philippe FOUCHARD

Evoluant dans le domaine automobile depuis 15 ans maintenant, appréciant le contact client , maitrisant les processus Après vente aussi bien partie Magasin qu'Atelier,je reste à l'écoute du Marché et des recruteurs afin de pouvoir évoluer toujours et surtout de relever de nouveaux défis.

Homme de challenge, j'aime à aider et organiser ainsi que fédérer les équipes après-vente afin d'atteindre les objectifs.

Je recherche également la possibilité d'intégrer un cabinet d'Audit et de conseil , qui me permettrait de transmettre mes expériences.



Mes compétences :

Développement commercial

Gestion stock

Fidélisation des clients

Logistique

Microsoft Word

Microsoft Excel

Management

Après-vente