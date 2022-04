Clement THELLIER

Je suis actuellement conseiller de vente dans le prêt à porter, pour la marque de jean's mondialement connue "Levi Strauss", ou plus communément "Levi's".



La marque possédant un assortiment assez profond, la clientèle n'en est que plus exigeante envers les forces de vente.

C'est pour cela qu'avec le temps j'ai acquis les connaissances et compétences nécessaires dans le but d'atteindre les objectifs fixés par l'entreprise.

La méthode de vente traditionnelle est une excellente formatrice, car j'ai pu développer mon argumentaire, et l’affûter au fil des années. Un savoir faire obtenu pour compléter mon savoir vivre.



Toutefois, j'ai pour projet de dynamiser ma carrière, d'avoir accès à un poste à responsabilité.



Afin d'avoir les outils nécessaires à la réalisation de mes ambitions professionnelles, je suis allé à la rencontre du CNAM en ayant comme objectif d'obtenir une licence commerce vente marketing.



Dans la vie de tous les jours, je suis une personne sociable, à l'écoute des autres.

Le "chacun pour soi" n'est pas ma devise, je pense plutôt qu'il n'y a pas d'action dérisoire. Je suis aussi assez sensible au civisme, ainsi qu'à l'aide de son prochain.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Informatique

Photographie

Adobe Lightroom

Gestion de caisse

Réceptionner les stocks

Gestion des litiges

Gestion des stocks et approvisionnement

Ambition

Dynamisme

Techniques de vente

Réseaux sociaux