Clément THIBAUDIN

Passionné par l'environnement, mon parcours scolaire m'a naturellement orienté dans le domaine des énergies renouvelables.



J'ai travaillé deux ans dans l'entreprise Clef-Energies/Wanders où je réalisais l'installation de poêles à bois/granulés ainsi que des systèmes photovoltaïques particuliers et pro.



Suite à cette expérience, j'ai repris mes études afin de prendre plus de responsabilités et d'être apte à suivre et réaliser des travaux d'amélioration énergétique plus poussés.

J'ai donc réalisé la licence STER, obtenu en Juillet 2013, option systèmes thermique, ce qui m'a permis, au fil des projets réalisés, d'acquérir des fortes compétences dans les systèmes thermiques et dynamiques efficaces et économes en énergie dans le bâtiment.



Cette formation m'a conduit à devenir technicien dans la société HARGASSNER FRANCE NORD EST, chaudières haut de gamme à bois déchiqueté, granulés et bûches, sur le secteur 10, 21 et 52, pour le particulier et le petit collectif (école-mairie-logements,...)

Mes missions consistent à dynamiser ce secteur géographique, à former et accompagner les installateurs sur l'ensemble d'un projet (de l'étude au dépannage) pour les rendre autonomes sur les produits, et à accompagner les porteurs de projets et bureaux d'études avec des solutions techniques fiables et efficaces.

Je réalise ces missions en grande autonomie (télétravail) avec une présence mensuelle aux bureaux de la société.



J'aime beaucoup la musique (7 ans de percussions dans une harmonie), la moto (permis obtenu récemment) et je fais aussi partie d'associations de protection de l'environnement.



Mes compétences :

Bois

Bâtiment

Photovoltaïque

Environnement

Énergie renouvelables

Thermique

Gestion de projet

Communication