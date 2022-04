Clement THOMAS

25 ans d’expertise dans les métiers graphiques, print et web.

GRAPHISME : Formateur Photoshop - Illustrator - Indesign - chez ADIG

ART-THÉRAPIE : animation d'ateliers d'art, expression et bien-être spécialisé dans les arts visuels - chez association "Le lotus épanoui"

ART : développement des technologies Plining, du pole 4th Eye et de la position BROWN, dans les environnements net-art et IRL - chez pavu.com

ARTS MARTIAUX : Assistant de maître Alexandre Tarot dans l'enseignement du Hapkido.



Les arts plastiques, le net-art, les arts martiaux externes et internes, sont mon cœur et mes poumons.



Mes compétences :

Graphiste Print et PAO

Xpress

Charte graphique

Organisation du travail

Amélioration de process

Arts plastiques

Adobe Creative Suite

Art-thérapie

Net-art

Formation professionnelle