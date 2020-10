Pierre COMMENGE

Bonjour,



Graphiste freelance très expérimenté, j’accompagne les entreprises, des startups aux grands groupes, dans la réflexion et la création de leurs projets : logo, print, web design, video editing et motion design, campagnes d’emailing…



Je propose aussi bien des packages pour le lancement de votre entreprise ou la refonte de votre identité visuelle que des prestations ciblées (vidéo, événement particulier, etc).



Mes tarifs s’adaptent à la plupart des demandes et mes devis sont très détaillés.



CLIENTS



Air Liquide, Altana, Atos, Avocom (agence), Bird&Bird, Cat, Contract Management Solution, Cordon blanc, Cb Procom, CRSI, Foley Hoag, Fondation Crédit Agricole, Etam, Ethane (agence), Gouvernance & Valeurs, GSC, Habitat et Humanisme, La banque postale, Lexqi (Suisse), L&F Conseil, Ministère de la Culture, MI2 Avocats, Montrouge Expansion, Mutuelle de l’Armée de l’Air, Nimble, Osons la France, Pancake Factory, RATP, Reor, Van Cleef & Arpels, Veil Jourde, Veolia, Winston & Strawn…



PRESTATIONS



Motion design / vidéo :

- Conception

- Rédactionnel

- Script

- Illustration

- Animation et nouveaux effets

- Suivi des voix off

- Musique, sonorisation

- Suivi production vidéo

- Post production



Webdesign et développement (Wordpress) :

- Cahier des charges

- Charte graphique, soutien rédactionnel

- Développement UX (CMS, Thème, CSS, plugins…)

- Intégration réseaux sociaux, emailing…

- Solutions SEO

- Conseil technique (hébergement, domaine…)

- Sécurité, sauvegarde, maintenance



Identité visuelle :

- Logo / charte graphique

- Simulation mockup

- Conception typo



Edition

- Plaquette / dépliant / Affiche

- Rapport annuel

- Annonce presse

- Grand format

- Suivi fabrication



Illustration

- Illustration 2D/3D

- Business graphique

- Dessin d’humour (Cf. profil Malt dédié)



Campagne e-mailing

- Newsletter, événement, vœux…

- Délivrabilité

- RGPD

- Gestion contacts, stats

- Intégration site Internet, réseaux …

- Autonomie du client



Mes compétences :

Illustration

Réseaux sociaux

Montage vidéo

Motion design

Conception graphique

Création de site web

Conception-rédaction