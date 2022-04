Dominique THIERRY

J’accompagne les personnes à des moments clefs de leur évolution lorsqu’elles doivent s’adapter : prise de nouvelles fonctions, mutation professionnelle, réorientation de carrières, transition professionnelle, entrée en retraite.



Mon expérience m’a convaincu que « l’art de l’accompagnement » repose sur trois dimensions :

- la compréhension de l'environnement dans lequel la personne évolue,

- le recours à une méthodologie inductive de nature à libérer les ressources de la personne,

- une relation d’aide individualisée facilitant la progression personnelle.



Je réalise ces missions d’accompagnement sous différentes modalités : coaching, atelier de formation, conseil.



Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir une triple expertise : celle du management des ressources humaines en tant que DRH dans l’industrie automobile et pharmaceutique,celle de la fonction de direction exercée dans un important organisme de formation professionnelle et celle de l'accompagnement par une pratique éprouvée de 10 ans et certifiée.



De naturel curieux et enthousiaste, je suis sensible à l’innovation sociale et soucieux d’efficacité. La recherche de la croissance des personnes et du développement des organisations est au cœur de l’exercice de mon activité.



Je suis par ailleurs engagé dans un processus continu d’amélioration de ma pratique professionnelle et de mon développement personnel: investissement formation, implication dans des groupes de travail, veille intellectuelle permanente.



Mes compétences :

Retraite

Transition professionnelle

Communication

Politique senior

Conseil en management

Gestion des ressources humaines

Coaching professionnel

Animation de formations

Accompagnement individuel