Clement TOMASINI

Je dirige le cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes Avvens Verdet-Tomasini.

Implanté depuis 1974 au coeur de la Plastics Vallée dans l’Ain nous avons intégré le Groupe Avvens en septembre 2011. Nous accompagnons nos clients vers leur réussite locale, nationale ou internationale.



A Oyonnax, nous dirigeons une trentaine de collaborateurs. Organisés en pôles de compétences, nous avons une équipe spécialisée pour l’industrie, une pour les artisans et commerçants et nous disposons d’un pole social composé de juristes.



Notre offre présente 3 volets : Obligations légales, Optimisation et Gestion



Partenaire de proximité, nous apportons à nos clients les informations utiles au pilotage de leur entreprise.

Notre rôle est de leur permettre de se consacrer à leur coeur de métier en toute tranquillité.

Nous mettons à leur disposition des outils facilitant la gestion et la tenue de la comptabilité comme les tableaux de bord et la tenue de la comptabilité via internet en toute sécurité et en tout lieux.



Nous avons développé des outils spécifiquement dédiés à l’industrie afin de les accompagner dans leur stratégie de développement, tant en France que lors d’implantations internationales.

Nous les conseillons sur leurs coûts de revient, leur organisation et gérons avec eux les projets de R&D pour optimiser les effets de levier du financement et de la fiscalité



Notre offre GRH est pilotée par des juristes avec des spécialités en droit social et ressources humaines. Outre la gestion des paies, du conseil et l’assistance dans les procédures, nous vous conseillons pour recruter, motiver, et valoriser le travail de vos collaborateurs afin d’améliorer la performance de votre entreprise.



Notre volonté d’être le partenaire de réussite de nos clients se traduit aussi par l’apport de solutions de gestions poussées. Ainsi par exemple, nous accompagnons les entreprises innovantes du business plan à la mise en œuvre du projet en passant par le financement (cir, business angels, banques, …)



Mes compétences :

Expert comptable

Défiscalisation

Commissaire aux comptes

Innovation

Plasturgie

Mécanique