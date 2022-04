Clément TOURNIER

Depuis toujours passionné par la mécanique et l'ingénierie, c'est en toute logique que j'ai intégré la

filière « Physique et Ingénierie » de l'Université de Bordeaux, avec pour objectif d'obtenir à terme

un master d'ingénierie spécialisé dans la gestion de projets industriels.



Désireux d'approfondir mes connaissances, d'engranger de l'expérience mais également de mettre

en application mes acquis, c'est naturellement que j'ai opté pour la voie de l'apprentissage.



Ayant la passion de l'industrie et le goût du terrain, j'ai intégré le groupe SNCF au travers de plusieurs postes opérationnels avant d'intégrer un autre groupe industriel français, Fives, pour évoluer sur des enjeux industriels de dimensions internationales (principalement au Moyen-Orient).