Clément TOURNIER

Mon activité actuelle est centrée sur l'écriture. Je viens de publier un court roman sur le deuil (une novella de 140 pages) dont le titre est "Manuscrit trouvé dans une boîte de Lagavulin (Éditions du Bon Albert, 2020) après avoir publié deux essais issus de mes recherches d'hispaniste, "Des enchantements de Don Quichotte à l'idéalisation de la Nation espagnole" (Indigo, 2014) et "Dualités mexicaines" (Indigo, 2016) ainsi que trois recueils de poèmes intitulés "Traité du temps mûr et de l'approche de la mer" (Éditions du Bon Albert, 2017), "Les faits divers de l'âme" (même éditeur, 2018) et "L'instant présent" suivi par "Le retour du marin" (même éditeur, 2019).