Clément TRAN

Futur jeune diplômé du Mastère Spécialisé Entrepreneurs de Grenoble Ecole de Management, classé 1er selon SMBG 2015, je recherche une opportunité de V.I.E, à partir de janvier 2016, en Asie Pacifique (Shanghai, HK, etc) pour accompagner le développement d'entreprises françaises dans leur implantation sur des marchés asiatiques.

Polyglotte et ayant accompli 6 mois de stage en tant que junior consultant et 1 an en tant que junior chef de produit, je souhaite mettre mes compétences au profit d'entreprises à dimension internationale.



Pour me contacter :

Email : clement.tran@grenoble-em.com



Mes compétences :

Mandarin and Cantonese Chinese

Chef de produit

Marketing opérationnel

Communication

Evénementiels et salons

Commerce international

Conseil aux entreprises

Développement commercial

Gestion de la relation client