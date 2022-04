Clément TRAORÉ

Je recherche un contrat en alternance sur la Gironde à partir de Septembre 2013 dans le cadre d'un IUT Tech de Co



Actuellement en mission commerciale pour le compte d'un bureau de représentation d'hôtels 4*, j'ai acquis des compétences solides en matière de prospection téléphonique et une meilleure connaissance du tissu économique sur le grand sud ouest.



J'ambitionne désormais une carrière dans les métiers de la vente et souhaite perfectionner rapidement les techniques appréhendées au cours des quatre derniers mois



Contactez moi pour un entretien : clement.traore1@gmail.com