Clément TRÉCANNI

Afin d'être performant sur un poste de commercial marketing, je suis parti à l'étranger pour perfectionner mon anglais, acquérir de l'expérience, découvrir d'autres cultures. Je peux ainsi prétendre à différents postes plus appropriés à mes formations et à mes aptitudes. Je reviens d'un périple de 6 mois en Australie, Nouvelle Zélande et Asie. Je parle couramment anglais. Je suis prêt à mettre mes compétences à votre service.



Mon Master en Marketing, mon expérience chez AGIO Mehari's et France Télécom, ma motivation me permettent d'envisager aujourd'hui une carrière dans votre groupe. Ma connaissance du monde professionnel en BtoB et BtoC, mon dynamisme, ma créativité me permettront d'être rapidement opérationnel sur les missions que vous voudrez bien me confier.



Homme de terrain, je m'investis avec passion dans les tâches que l'on me confie, je suis animé par l'envie d'avancer en équipe et par la culture du résultat.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Relationnel

Dynamique

Sens de l'initiative

Esprit d'équipe