Clément VACHEZ

Actuellement en poste dans une étude de notaire en tant que comptable-formaliste depuis octobre 2014.

je m'occupe de :

- la comptabilité clients

- la comptabilité de l'étude

- les états de rapprochements bancaires et hypothécaires

- la taxation des actes

- les formalités des dossiers après signature (dépôt aux hypothèques et solde de dossiers)

- déclaration de TVA, URSSAF, CRPCEN, IFU, Déclaration droit sur état etc...

- clôtures journalières et mensuelles

- tâches administratives



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Déterminé

Ecoute

RIGOUREUX