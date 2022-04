Clément VASSEUR

Diplômé d'une Licence en Ingénierie de la Santé spécialité Technologies Biomédicales ainsi que d'un Master en Marketing des Produits de Santé, je suis actuellement responsable de la promotion de l'Association URMAD.



Cette association fédère les professionnels et acteurs de santé autour du thème du retour et du maintien à domicile.



Dans ce cadre, je suis amené à rencontrer tous types d'acteurs :



- Des acteurs hospitaliers : Direction, Chefs de pôles, Médecins spécialistes, Cadres de santé, Ergothérapeutes, Infirmiers, Assistantes sociales,...



- Des professionnels de santé libéraux : Médecins, Pharmaciens, Infirmiers, Ergothérapeutes, Kinésithérapeutes,...



- Des structures des secteurs sociaux et médico-sociaux : CLIC, SSIAD, SAD, MAIA, Réseaux de santé,...