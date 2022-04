Clément VAUDÉ

Originaire de la Marne, j'intègre l'IUT de Reims à la rentrée 2009 et m'oriente vers un DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) après avoir obtenu mon baccalauréat scientifique. Ces deux ans de formation me permettent d'acquérir des qualités organisationnelles importantes et une forte autonomie grâce notamment au stage que j'effectue durant dix semaines au Crédit Agricole du Nord Est à Épernay (51).



De nature dynamique, mon esprit créatif et ma passion pour la musique me poussent à organiser un concert au profit des Restos du Coeur dans le cadre de mon projet tutoré. En juin 2011, j'obtiens mon diplôme et ressors grandi de ces deux années très enrichissantes tant sur le plan professionnel que personnel.



Avide de nouvelles expériences et désireux de suivre des cours de marketing, j'entreprends de quitter Reims pour le Nord, connu pour être le berceau de la vente à distance. Étudiant à l'IAE de Lille (59) depuis octobre 2012, j'obtiens ma Licence 3 MMD (Marketing, Marketing Direct et E-commerce) en 2013 avec la mention assez bien.



Aujourd'hui en Master 1 MMD, je recherche un contrat de professionnalisation pour effectuer mon Master 2 MMD en alternance, qui débute fin septembre/début octobre.



Mes compétences :

Pack Office

Search Marketing

Photoshop

Digital Marketing

Offline Marketing

Online Marketing

Direct Marketing

Social Media

CRM

WordPress

Communication

SPSS