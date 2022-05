Laurie CHARLIER

Mes formations en médiation culturelle et en management ont contribué à éveiller ma curiosité et mon intérêt pour le secteur artistique et le fonctionnement des organisations culturelles.

Après une première expérience significative comme assistante de relations publiques au Théâtre Simone Signoret, j'ai répondu à l'appel d'autres horizons - Londres puis Montréal - pour développer mes aptitudes et m'ouvrir à une autre culture.



Les différents postes occupés m'ont permis d'étoffer mes compétences en communication (conception et diffusion des supports), en relations publiques (médiation, accueil artistique, conduite d'actions culturelles), en évènementiel (gestion de projet) et en techniques commerciales (négociation, fidélisation...).



Enrichie humainement et professionnellement de ces années d'expatriée, je suis aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle opportunité dans le secteur culturel, aussi bien en France qu'à l'étranger.

Je suis ouverte à différents postes: assistante RP, médiatrice culturelle, agent d'accueil et d'information...mon souhait étant d'élargir et d'approfondir mes compétences afin d'acquérir une véritable polyvalence professionnelle.





Mes compétences :

Actions culturelles

Arts

Cinéma

Littérature

Médiation

Théâtre

Quark Xpress

Microsoft Office

Environnement PC et Mac

L@ Billetterie 4D Ressources