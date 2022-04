Clément VENDROUX

J'ai été artisan d'art (clement-art.com) pendant une dizaine d'année avant de créer mon entreprise de services internet et commerce en ligne et devenir un geek!

J'ai créé Madidesign en 2008 en Martinique, je suis aujourd'hui rentré en France pour me rapprocher de mes clients et pouvoir développer mes activités commerciales.

Je suis webmaster, graphiste, conseiller marketing, développeur et commerçant en ligne (produits hightech).



Mes compétences :

Programmation

Marketing

Importation

E-commerce

Vente en ligne

Design

Commerce

Référencement