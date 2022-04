Jeune ingénieur diplômé de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), et passionné d'aéronautique, je suis actuellement en poste chez Thales Systèmes Aéroportés.



Mes compétences :

VxWorks

ADA

C++

JAVA

Qt4

UML/Statecharts

Mercurial

Linux embarqué et temps réel (Xenomai)

Linux

Aviation

Informatique embarquée

Logiciel embarqué

Aéronautique

Pilotage

Informatique mobile