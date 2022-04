Je suis actuellement graphiste et photographe freelance après avoir été assistant d’enseignement artistique à l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, en charge de l’atelier Édition, pendant trois ans.



Ma formation au sein d’une École Supérieure d’Art et mes expériences acquises dans le domaine de l’Édition ( conception graphique, maîtrise et qualification de procédés, méthodes de fabrication et enseignement ) ont développé mon goût pour la conception et l’organisation de projets plastiques, le travail de recherche et la maîtrise de la technologie.



Disponible, je suis une personne sérieuse, dynamique et motivée. Mon cursus Universitaire m’a doté d’une bonne maîtrise de l’anglais, que j’ai renforcé par des séjours réguliers à l’étranger.



www.clément-vial.com



Mes compétences :

Photographe

Graphiste freelance

Sérigraphie

Design graphique

Formation