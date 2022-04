Clément VIGNERON

Indépendant sous l'enseigne Clémadine depuis 2010.



Clémadine est un studio de création de sites Internet et de publicité basé près de Poitiers qui réalise tout type de site Web (vitrine, catalogue, e-commerce, blog...) et tout support imprimé (plaquette, flyer, affiche, carte de visite...)



Lancement d'une seconde activité en 2012 sous le nom de Clémicro pour des prestations de service en informatique (assistance, dépannage et formation).



Mes compétences :

Dépannage informatique

Flash

Programmation orientée objet

PHP / MYSQL

Microsoft Access

HTML/ XTML /HTML5 /CSS 2 et 3/Jquery

Référencement naturel

Wordpress

Photoshop

Microsoft Office / Open Office

Web

Infographie

Développement

Internet