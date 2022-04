Clément ZAEGEL

Je suis actuellement en dernière année d'école de commerce à l'ESTC Marseille.

Préparant le diplôme de Manager d'unité opérationnelle, j'ai eu l'occasion de travailler durant 4 année au sein du Castorama de plan de campagne. Par la suite j'ai voulu dans le cadre de mon alternance développer mes compétences ce qui m'a mener à un poste de commercial B to B. Aujourd'hui je suis en recherche d'une alternance dans le cadre de ma dernière année de Master.

Mon objectif est d'acquérir un référentiel de compétence le plus élaboré possible grâce à la formation de mon master ainsi que grâce à mon expérience professionnel.



Mes compétences :

Organisation

Management

Gestion des stocks et approvisionnement

Commerçant

Merchandising

Fédérateur

Intelligence Relationnelle