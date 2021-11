Clementine LEMAIRE

Après 10 années dans le conseil en marketing, stratégie et distribution, successivement dans les secteurs bancaires et assurance santé, j'ai rejoint l'agence Brightness en tant que Directrice de projets.

Je suis en charge des projets en Edition comme les conférences TEDxParis et l'ÉCHAPPÉE VOLÉE, avec des sujets de programmation et de sourcing d'intervenants, de recherche de partenaires, de gestion événementielle et de suivi budgétaire.



Au delà de ces compétences : personnalité engagée, dynamique et bénéficiant d'un bon relationnel



Mes compétences :

Jeux vidéo

Conseil

Services financiers

Marketing

Communication

Banque