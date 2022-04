Après 10 ans dans le Marketing Direct de la presse, j'ai souhaité donner plus de sens à ma carrière et eu l'opportunité d'intégrer Médecins sans frontières via 2 CDD , en remplacement de CM en tant que chargée de prospection et chargée de campagne multicanale de fin d'année. Je souhaite poursuivre dans cette voie et mettre mes compétences au service de projets associatifs et d'intérêt général. Je suis disponible immédiatement !



Mes compétences :

Presse

Édition

Marketing

Levée de fonds