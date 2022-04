Clency SAUNIÈRE

Chargé de développer sur la Bourgogne et la Franche-Comté SAGE au sein d’Axe Informatique pour les TPE, PME et MGE, j’ai défini ma stratégie de croissance autour de véritables facteurs clés de succès d’Axe Informatique.

- La Spécialisation

- La Proximité

- L’Ecoute

- Le Suivi Client



Axe Informatique existe depuis plus de 25 ans.

L'informatique de gestion est le socle de notre modèle.

Nous nous sommes spécialisés depuis 1998 sur les outils Sage et accompagnons à ce jour plus de 1 200 clients en région Bourgogne et Rhône-Alpes sur ces solutions.



Ainsi, nos Hommes (60 personnes) sont à vos cotés chaque jour pour vous aider à mettre en place, progresser et évoluer sur ces outils pérennes.



Nos différents services sur Sage :

Hot Line & support Sage = > 6 personnes sédentaires avec un support dédié paie & social,

Consultants Sage = > 20 personnes formés et spécialisés sur Sage,

Développeurs = > 2 personnes (Développement spécifiques sur Sage),

Planification, coordinations, qualité = > 4 personnes.

Services infrastructures = > 10 personnes



En 2009, 2011 et 2012, nous avons été récompensés par l'éditeur SAGE par un Sage d'Or pour notre valeur ajoutée à accompagner de nouveaux clients.

Nous sommes le 1er revendeur Français Sage en région à déployer les solutions SAGE PME et MGE et à accompagner nos clients dans la pertinence de leurs outils.



Je vous invite à visiter notre site web: http//www.axeinfo.fr



Mes compétences :

Logiciels de gestion

Sage

Paie DSN

Gestion Commerciale

Comptabilité

Sage 30

Sage 100

Cloud

Sage CRM

Sage Online