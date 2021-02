Cleopatra LORINTIU

Bonjour, je suis journaliste, écrivain et réalisatrice de télévision. Mon parcours a inclu aussi une expérience en diplomatie (4 ans en poste comme diplomate a Paris ) .J'ai été auparavent , également éditrice etatt chée de presse. Depuis quelques années(2009) j'ai quitté la France( ou je reviens d'ailleurs régulièrement )et je suis de retour en Roumanie, a Bucarest , en charge sur des differentes projets internationaux.

C'est la geopolitique qui m'interesse particulierement car je suis egalement la corespondente de l'observatoire d'Etudes Geostrategiques de Paris a Bucarest e, ainsi que chargée de mission pour la communication , think tank at francophonie du Centre Culturel Européen Roumain Pan Arabe de Bucarest.CCERPA.

En même temps je suis réalisatrice de documentaires artistiques pour la Télévision Roumaine(service publique) . Depuis le mois de Mars 2017 je suis Conseillere dans le Ministere de la Culture en Roumanie.

