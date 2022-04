Clerc SEVERINE

Basée sur la recherche de concept et de style, la création se révèle être le milieu qui me correspond depuis toujours et dans lequel je veux prendre place pour l'avenir.

Certains projets ne demandent qu'une réponse privilégiant l'esthétisme, comme pour le bijou, mais je prends également beaucoup de plaisir à travailler sur des projets alliant esthétisme et solutions fonctionnelles comme j'ai pu l'aborder sur des projets personnels plus axés dans le domaine de l'architecture ou de l'objet.

J'aime pouvoir apporter des solutions aux défis que l'on me donne, aussi variés soient ils.

Je suis une personne polyvalente, qui aime la diversité.



Mes compétences :

Design produit

Photoshop

Bijouterie

Intérieur décoration

Maroquinerie accessoires chaussures

Gestion de production

Gestion de projet

Design industriel

In design

Conception produit

Dessin d'un avant projet

Illustrator